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  4. Jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yapılan faaliyetler kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Narkotik Köpek Unsuru ile Menderes, Torbalı, Seferihisar, Bayındır, Ödemiş ve Kemalpaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi.

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yapılan faaliyetler kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Narkotik Köpek Unsuru ile Menderes, Torbalı, Seferihisar, Bayındır, Ödemiş ve Kemalpaşa ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1782 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 2 bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 27 adet fişek, 1 kutu 6 mm havalı tabanca bilyesi, 6 adet havalı tabanca gaz kapsülü ele geçirildi. 6 operasyonda da gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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