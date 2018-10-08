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Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında arama yapılan bir otomobilden kaçak tarihi eserler çıktı.

Yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğu belirlenen 2 heykel bulunan aramada, tarihi eser kaçakçıları tarafından ele geçirilen heykellerin antik çağ döneminde Mısır Tanrıları'nı simgelemek için yapıldığı ortaya çıktı.

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eski Mısır Antik Çağ Dönemi'nde Mısır tanrılarını simgeleyen ve yaklaşık 6 milyon TL paha biçilen idol heykel ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde jandarma ekipleri yol kontrolü yaptı. Kontrollerde ekipler, durumundan şüphelenilen 38 HY 708 plakalı otomobilde arama yaptı.
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Yapılan aramalarda çanta içerisinde sarılı vaziyette iki adet eski Mısır Antik Çağ Döneminde Mısır tanrılarını simgeleyen kafa kısımları kopmuş idol heykel ele geçirildi.
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Jandarma tarafından ele geçirilen heykellerin, Müze Müdürlüğünde ön ekspertizleri yapıldığı ve 2863 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildiği öğrenildi. Heykellerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, olayla ilgili O.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen heykeller Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tarihi eser tarihi eser kaçakçılığı

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