Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğu belirlenen 2 heykel bulunan aramada, tarihi eser kaçakçıları tarafından ele geçirilen heykellerin antik çağ döneminde Mısır Tanrıları'nı simgelemek için yapıldığı ortaya çıktı.

1 / 8 Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eski Mısır Antik Çağ Dönemi'nde Mısır tanrılarını simgeleyen ve yaklaşık 6 milyon TL paha biçilen idol heykel ele geçirildi.

2 / 8 Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde jandarma ekipleri yol kontrolü yaptı. Kontrollerde ekipler, durumundan şüphelenilen 38 HY 708 plakalı otomobilde arama yaptı.

3 / 8 Yapılan aramalarda çanta içerisinde sarılı vaziyette iki adet eski Mısır Antik Çağ Döneminde Mısır tanrılarını simgeleyen kafa kısımları kopmuş idol heykel ele geçirildi.

4 / 8 Jandarma tarafından ele geçirilen heykellerin, Müze Müdürlüğünde ön ekspertizleri yapıldığı ve 2863 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildiği öğrenildi. Heykellerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, olayla ilgili O.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

5 / 8 Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen heykeller Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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