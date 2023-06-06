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Jandarmadan 9 ilde eş zamanlı tarihi eser operasyonu!

06.06.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonda fosil kalıntıları, sikke, top mermisi çekirdeği ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 1’i tutuklanırken 10’u adli kontrol olmak şartıyla 19 kişi serbest bırakıldı.

Jandarmadan 9 ilde eş zamanlı tarihi eser operasyonu!

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ve Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak, Zonguldak merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bartın, Karabük, Bolu, Bursa, Ordu, olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 adet fosil kalıntısı, 2 adet tabanca, 1 adet sikke, 1 adet top mermisi çekirdeği, 1 adet madenci saati, 1 adet polis rozeti, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet telsiz, 1 kök kenevir, 1 adet el dedektörü, 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 1 adet dron, 28 adet cep telefonu ve 30 adet simkart ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 20 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (İHA)

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tarihi eser jandarma

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