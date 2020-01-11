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  4. Jandarma’dan alkışlanacak hareket

Jandarma’dan alkışlanacak hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafik yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı jandarma ekipleri sırtında karşıya geçirdi.

Jandarma’dan alkışlanacak hareket

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafik yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı jandarma ekipleri sırtında karşıya geçirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Akyazı ilçesi Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle yaya olarak Adliye kavşağına gelen yaşlı adam yolun karşısına geçemedi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve mesai bitimi karakoldan ayrılan 2 jandarma, yaşlı adamı fark etti. Araçlarını duran jandarmalar yaşlı adamın yanına geldi. Trafikten dolayı yolun karşısına geçemediğini belirten yaşlı adama askerler yardım etti. Askerlerden biri trafiği durdurması sonrası diğer asker ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi. Görüntüleri izleyenler ise jandarmaları tebrik etti.
Öte yandan o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde jandarmanın yaşlı adamı yolun karşısına sırtında geçirmesi gözüküyor.

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