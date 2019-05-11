Jandarma’dan Anneler Günü klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü dolayısıyla bir video klip yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir video klip yayınladı.

“Ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalansın diye, en değerli varlıklarını vatan uğruna şehit veren annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” notu ile paylaşılan videoda, şehit evladının mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyan bir anne ile şehide dua ettikten sonra annesinin elini öpen jandarmalar görülüyor.

