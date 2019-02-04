Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Bursa’da Jandarma Komutanlığında askerler aileleriyle buluştu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Kestel Köyleri Kültür Yaşatma Derneği, birlikte görevli olan 6 askerin ailelerini memleketlerinden getirterek sürpriz yaptı. Askerler ailelerini karşılarında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmetçikler aileleriyle bol bol hasret giderdi.
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