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Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Bursa’da Jandarma Komutanlığında askerler aileleriyle buluştu.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Kestel Köyleri Kültür Yaşatma Derneği, birlikte görevli olan 6 askerin ailelerini memleketlerinden getirterek sürpriz yaptı.

Bursa’da Jandarma Komutanlığında askerler aileleriyle buluştu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Kestel Köyleri Kültür Yaşatma Derneği, birlikte görevli olan 6 askerin ailelerini memleketlerinden getirterek sürpriz yaptı. Askerler ailelerini karşılarında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmetçikler aileleriyle bol bol hasret giderdi.

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz

Jandarmadan askerleri duygulandıran sürpriz
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