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Jandarmadan Bahçelievler’de sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 13:29 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 750 bin TL olan 5,2 ton sahte bandrollü sahte içki ele geçirildi.İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri bir süredir takip ettikleri S.B.Y.

Bahçelievler’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 750 bin TL olan 5,2 ton sahte bandrollü sahte içki ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri bir süredir takip ettikleri S.B.Y. isimli bir şahsın İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir depodan piyasaya sahte bandrollü sahte içki temin ettiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler sahte içkilerin bulunduğu depoya baskın düzenledi. Alarm ve kamera sistemleriyle korunan depoya giren ekipler piyasa değeri 750 bin TL olan 5,2 ton ağırlığında piyasaya sürülmeye hazır şişelenmiş içki ele geçirdi. Depoda bulunan içkilere el koyan ekipler şüpheli S.B.Y.’yi gözaltına aldı.

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