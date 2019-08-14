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Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

 DÜZCE Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Ekipler, sürücüleri hem emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı hem de bayram şekeri ikram etti.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik TEM yolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler, hem sürücüleri uyardı hem de bayram şekeri dağıttı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise uyuşturucuya yönelik 'Fırtına' isimli köpekle arama yaptı. Sürücüler de uygulamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulamasıJandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulamasıJandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulamasıJandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması

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