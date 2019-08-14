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Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Ekipler, sürücüleri hem emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı hem de bayram şekeri ikram etti.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik TEM yolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler, hem sürücüleri uyardı hem de bayram şekeri dağıttı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise uyuşturucuya yönelik 'Fırtına' isimli köpekle arama yaptı. Sürücüler de uygulamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

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