Jandarma’dan Bayram hazırlığı yapan uyuşturucu satıcılarına darbe

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı için hazırlık yapan uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkaya Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Kastamonu-Tosya karayolu jandarma arama noktasında bir araç durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 80 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan T.G. (35) ve T.E’yi (28) gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

