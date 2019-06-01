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Jandarmadan bayram öncesi trafik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 02:22 | Son Güncelleme

Muş'ta jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı, sürücüler uyarıldı - Yarbay Ufuk Yetiş: - "Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahatlerini emniyetle yapmalarını sağlamak amacıyla bayram öncesi gerekli tüm emniyet tedbirlerini aldık"

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarbay Ufuk Yetiş'in nezaretinde ilçenin Gökyazı kara yolunda ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Trafik kuralları ve durumu hakkında sürücüleri bilgilendiren ekipler, seyahat eden vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yarbay Yetiş, AA muhabirine, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacakları Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini istediklerini belirtti.

Bayramda vatandaşların huzuru için yol uygulaması yaptıklarını anlatan Yetiş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahatlerini emniyetle yapmalarını sağlamak amacıyla bayram öncesi gerekli tüm emniyet tedbirlerini aldık. Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili süresince aralarında trafik, asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organizasyon suçlarla mücadele aralarında bulunduğu 212 jandarma trafik personeli olmak üzere 4 bin 574 jandarma personeli 24 saat esasına göre görev yapmakta."

- "Bayram öncesi güzel bir uygulama"

Sürücülerden Cevdet Erek ise ailesiyle bayram tatili için Ankara'ya gideceğini belirterek, "Ne kadar yol kontrolü olursa sürücüler de o kadar dikkat eder. Özellikle bayram öncesi güzel bir uygulama. Bizim de sürücüler olarak dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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Jandarma muş Ramazan Bayramı sürücüler yol uygulaması

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