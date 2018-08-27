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Jandarmadan bayramda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.  İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri uyuşturucuyla mücadelede, 9 günlük bayram tatilinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Jandarmadan bayramda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri uyuşturucuyla mücadelede, 9 günlük bayram tatilinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde S.Ö.'nün evinde yapılan aramada 2 kilo 117 gram gelen 203 kök Hint keneviri, Develi ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde H.K.'nın evinde yapılan aramada 25 kök Hint keneviri ve Bünyan ilçesi Girveli Mahallesi'nde H.Y'nin evinde ise 110 kök Hint keneviri ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Her 3 olayla ilgili 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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