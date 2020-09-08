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Jandarmadan büyük denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 4 bin 110 araç kontrol edilirken, sürücülere 223 bin 151 lira ceza işlem uygulandı.Alınan bilgiye göre, 1-8 Eylül tarihleri arasında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 22 Jandarma Trafik ve 22 Asayiş ekibi tarafından eş zamanlı yapılan bölgesel trafik denetimleri yapıldı.

Jandarmadan büyük denetim

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 4 bin 110 araç kontrol edilirken, sürücülere 223 bin 151 lira ceza işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, 1-8 Eylül tarihleri arasında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 22 Jandarma Trafik ve 22 Asayiş ekibi tarafından eş zamanlı yapılan bölgesel trafik denetimleri yapıldı. Araç sürücülerine alkol ve radarla hız, motosiklet ve motorlubisiklet sürücülerine yönelik ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücüler ve araç içerisinde bulunan yolcular denetlendi.
Denetlemeler sırasında 4 bin 110 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında ise 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 34 araç trafikten men edildi. Uygulama sırasında 420 sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 223 bin 151 lira ceza işlem yazıldı.
Öte yandan Covid-19 kapsamında 4 vatandaşa tutanak tutuldu. Ekipler tarafından yapılan uygulama sırasında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ile bir araç ise yakalandı.

Jandarmadan büyük denetim

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