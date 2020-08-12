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  4. Jandarmadan büyük operasyon: Binlerce kök hint keneviri ele geçirildi

Jandarmadan büyük operasyon: Binlerce kök hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 21:56 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl JASAT ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda orman bölgesinde ekili 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarmadan büyük operasyon: Binlerce kök hint keneviri ele geçirildi

Edilen bilgiye göre, jandarma ekipleri teknik takip sonucunda, Maden Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Y.'nin (31) kenevir yetiştirdiğini bilgisi aldı. Jandarma, şüphelinin evine ve ormanlık alandaki arazisine operasyon düzenledi.

Evinde, çatı arası ve dam içerisinde 9 kilogram kubar esrar, içime hazır halde tütün ile karıştırılmış 500 gram esrar, 10 gram toz esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet payp, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet 9 mm kurusıkı tabanca mermisi, 200 gram kenevir tohumu, 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin ormanlık alandaki arazisinde ise 3 bin 210 kök Hint kenevir bitkisi bulundu. Yusuf Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

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