Jandarmadan çalışan ve koruma altında bulunan kadınlara anlamlı ziyaret

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan mağdur kadınlar başta olmak üzere, sera işçisi ve kaymakamlıkta çalışan kadın personelleri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Jandarma personeli ayrıca, kadınlara çiçek hediye ederek KADES konusunda bilgilendirme yaptı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan, 6284 Sayılı kanun kapsamında Hakkında Koruyucu ve Önleyici Tedbir kararı verilen 10 mağdur kadın ile 8 adet sera yapımında çalışan işçi kadın ve Alanya ilçe Kaymakamlıkta çalışan 15 kadın personeli ziyaret etti. Ziyarette, aile içi şiddet, Kadına karşı şiddet ve KADES konularında bilgilendirme yapıldı. Jandarma personeli, ziyaret ettiği kadınların, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak skulent çiçek ile beraber Aile içi şiddet , Kadına Karşı şiddet ve KADES konularını içeren el broşürleri hediye etti.

