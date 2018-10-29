Jandarmadan 'Çıtır' operasyonu: 3 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de jandarma, üreticilerden topladıkları 50 ton ayçiçeğinin parasını ödemeyen ve bazı kişilere de zorla senet imzalattıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlediği 'Çıtır' adı verilen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üreticilerden aldığı 50 ton ayçiçeği de bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Honaz, Baklan ve Bozkurt ilçelerinde ayçiçeği üreticisi olan 30 kişinin dolandırıldığı ihbarını üzerine geçen cumartesi günü operasyon başlattı. Üreticileri dolandırdığı tespit edilen kişileri belirleyen jandarma ekipleri, 'Çıtır' ismi verilen operasyon düzenledi. Denizli ve ilçesi Honaz'da 10 ayrı noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çiftçilerden alınıp, depolarlarda saklanan ve parası ödenmeyen 50 ton ayçiçeği bulundu. Ayrıca bir ruhsatsız tabanca ile çok sayıda kişi adına düzenlenmiş çeşitli miktarlardaki çek ve senede de el konuldu. Jandarma tarafından bulunan 50 ton ayçiçeği, tutanakla sahibi olan üreticilere teslim edildi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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