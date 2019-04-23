HABER

Jandarmadan çocuklar için dedektör köpeklerle gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Jandarmadan çocuklar için dedektör köpeklerle gösteri

SİİRT (AA) - Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklar için dedektör köpeklerle gösteri yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına davet edilen öğrenci ve ailelerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Komutanlık bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Mustafa Yaşar Yıldırım ve Albay Erol Ürküt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Merakçı, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.

Albay Ürküt, yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak, jandarmanın her zaman öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Etkinlikte, jandarmanın bomba ve uyuşturucu arama köpeklerinin, senaryo gereği araca bırakılan bomba düzeneğini ve yere gömülü paket halindeki uyuşturucuyu bulmasını çocuklar ilgiyle izledi.

Albay Ürküt tarafından yapılan maket uçakların gösteri uçuşu gerçekleştirmesinin ardından etkinlik, zırhlı araçlara binen çocuklara bilgi verilmesi ve hediyeler dağıtılmasıyla sona erdi.

PARTNEREmilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!
İhlas Koleji’nde 23 Nisan coşkusuİhlas Koleji’nde 23 Nisan coşkusu
Solotürk Mersin'de nefes kestiSolotürk Mersin'de nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Siirt

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.