Jandarmadan çocuklar için dedektör köpeklerle gösteri

SİİRT (AA) - Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklar için dedektör köpeklerle gösteri yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına davet edilen öğrenci ve ailelerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Komutanlık bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Mustafa Yaşar Yıldırım ve Albay Erol Ürküt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Merakçı, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.

Albay Ürküt, yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak, jandarmanın her zaman öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Etkinlikte, jandarmanın bomba ve uyuşturucu arama köpeklerinin, senaryo gereği araca bırakılan bomba düzeneğini ve yere gömülü paket halindeki uyuşturucuyu bulmasını çocuklar ilgiyle izledi.

Albay Ürküt tarafından yapılan maket uçakların gösteri uçuşu gerçekleştirmesinin ardından etkinlik, zırhlı araçlara binen çocuklara bilgi verilmesi ve hediyeler dağıtılmasıyla sona erdi.

