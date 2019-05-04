Jandarmadan çocuklar için şenlik

İSTANBUL (AA) - Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehit ve gazi çocukları için şenlik düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla Sarıyer Kilyos'ta düzenlenen şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programın açılışında konuşan İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, jandarmanın kurulduğu günden bugüne, ülkenin her noktasında gece, gündüz, yağmur, çamur demeden görev yaptığını belirtti.

Tüm şehitleri minnet ve şükranla anan Köroğlu, Jandarmanın Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Köroğlu, şehitler ve gazilerin emaneti olan çocuklar için bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Konuşmanın ardından, şehit ve gazi çocukları, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelinin çocukları ve Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı dans gösterileri gerçekleştirildi.

Jandarmanın özel eğitimli köpekleri "Arpa" ve "Kivi"nin de özel bir gösteri sergilediği etkinlikte, çocuklar özel olarak hazırlanan mini komando parkurunda yarıştı.

Elma yeme, halat çekme ve çuval yarışı gibi yarışmalarda dereceye giren çocuklara, Tuğgeneral Köroğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

