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Jandarmadan Covid-19 denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uyguladı.İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli denetimlerin yapılmasına yönelik genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki yüzlerce iş yeri, ticari taksi, otobüs, dolmuş ve piknik alanında denetlemelerde bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli denetimlerin yapılmasına yönelik genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki yüzlerce iş yeri, ticari taksi, otobüs, dolmuş ve piknik alanında denetlemelerde bulundu. Denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uygulandı.

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