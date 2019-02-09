HABER

Jandarmadan Çubuk'ta okul ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:21 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Jandarma bünyesinde kurulan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu'nun üyeleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti.

Jandarmadan Çubuk'ta okul ziyareti

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Jandarma bünyesinde kurulan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu'nun üyeleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde, askeri öğrenciler tarafından sosyal sorumluluk projeleri için kurulan 'Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu', Çubuk Kışlacık İlkokulu ve Kışlacık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişilik grup, öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti. Ziyarete, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam da katıldı.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan Çubuk'ta okul ziyaretiJandarmadan Çubuk'ta okul ziyareti

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldiKartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.