Jandarmadan Çubuk'ta okul ziyareti

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Jandarma bünyesinde kurulan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu'nun üyeleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde, askeri öğrenciler tarafından sosyal sorumluluk projeleri için kurulan 'Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Topluluğu', Çubuk Kışlacık İlkokulu ve Kışlacık Ortaokulu'nu ziyaret etti. Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişilik grup, öğrencilere kırtasiye ve giyim malzemesi hediye etti. Ziyarete, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam da katıldı.
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