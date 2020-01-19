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  4. Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı

Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca operasyona katılan Mehmetçiğin diz boyu kar altındaki fotoğrafı 'Daha yeni başlıyoruz' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.

Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı

ANKARA, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı'nca operasyona katılan Mehmetçiğin diz boyu kar altındaki fotoğrafı 'Daha yeni başlıyoruz' notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından çetin kış şartlarında operasyonlarını sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafı yayımlandı. Arazide diz boyu kar altında operasyona giden Mehmetçiğin fotoğrafı 'Yorulmak mı? Asla! Daha yeni başlıyoruz' notu ile paylaşıldı. Fotoğraf, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı

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