Jandarmadan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Kurthasan başkanlığındaki Sualtı Arama Kurtarma Timi, Motorsikletli Asayiş Timi, Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma komandoların da bulunduğu heyet, Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından ağırlanan heyet, daha sonra Darülaceze sakinlerinin bayramını kutladı, sohbet etti ve karanfil dağıttı.

Cebeci, yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ekip halinde yaptığı ziyaretin Darülaceze çalışanlarına ve sakinlerine moral verdiğini söyledi.

Yıllardır bu ziyaretin beklendiğini ve bu durumun milletin özlemi olduğunu ifade eden Cebeci, "Çünkü bu millet asker bir millettir. Herkes, her zaman vatan ve millet için mücadele etmeye hazırdır." dedi.

Cebeci, Darülaceze'yi dün 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini aktararak, ziyaretlerin yürekten yapılması gerektiğini belirtti.

