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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

08.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Melikgazi ilçesinde yapılan operasyon neticesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A. ve A.E. isimli şüpheliler yakalandı.
Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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