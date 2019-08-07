Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçtikleri vatandaşların banka bilgilerine ulaşarak yaklaşık 43 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı çağrı merkezi kurarak vatandaşın banka bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe'de örgüt üyelerinin kaldığı lüks sitelerle rezidanslara operasyon düzenleyen ekipler, dördü illegal çağrı merkezi olarak kullanılan 19 ayrı adresteki 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgütü üyelerinin güvenlik güçlerinin takibine yakalanmamak ve olası bir operasyonu önceden fark edip kaçabilmek amacıyla kapı girişlerindeki zil kapaklarının altına da güvenlik kameraları gizledikleri tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, 3 tablet, 167 adet SIM kart, 76 adet banka kartı, 16 adet taşınabilir modem cihazı, bir adet pos cihazı, 48 bin vatandaşın kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 adet lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin adresleri ile kurulan çağrı merkezinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, İl Jandarma Komutanlığının Balmumcu Yerleşkesi'nde sergilendi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin 17'si tutuklanırken 4'ü de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. - Vatandaşı sahte banka linkleriyle dolandırdılar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantıları ile sahte internet bankası sayfasına yönlendirme yöntemlerini kullandıklarını tespit etti.