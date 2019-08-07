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Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

İstanbul'da jandarma ekipleri, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla ulaştıkları vatandaşları yaklaşık 43 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi - Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçtikleri vatandaşların banka bilgilerine ulaşarak yaklaşık 43 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı çağrı merkezi kurarak vatandaşın banka bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe'de örgüt üyelerinin kaldığı lüks sitelerle rezidanslara operasyon düzenleyen ekipler, dördü illegal çağrı merkezi olarak kullanılan 19 ayrı adresteki 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suç örgütü üyelerinin güvenlik güçlerinin takibine yakalanmamak ve olası bir operasyonu önceden fark edip kaçabilmek amacıyla kapı girişlerindeki zil kapaklarının altına da güvenlik kameraları gizledikleri tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, 3 tablet, 167 adet SIM kart, 76 adet banka kartı, 16 adet taşınabilir modem cihazı, bir adet pos cihazı, 48 bin vatandaşın kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 adet lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin adresleri ile kurulan çağrı merkezinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, İl Jandarma Komutanlığının Balmumcu Yerleşkesi'nde sergilendi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin 17'si tutuklanırken 4'ü de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Vatandaşı sahte banka linkleriyle dolandırdılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantıları ile sahte internet bankası sayfasına yönlendirme yöntemlerini kullandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin bu yöntemle banka hesaplarına ulaştıkları vatandaşların parasını başka hesaplara transfer ederek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

- 45 ilde dolandırıcılık suçuna karışan şüpheli de yakalandı

Jandarma ekiplerinin aylar süren çalışmaları ve Bankalararası Kart Merkezi ile yürütülen müşterek çalışma neticesinde 19 adresteki şüphelilerin bilgilerine ulaşıldı.

Tamamının lüks ve güvenlikli sitelerle rezidanslarda kalan zanlılarla ilgili incelemede, suç örgütü elebaşının H.H.E. olduğu, ayrıca yakalanan zanlılardan Ö.E'nin de 6 yılda 45 ilde 361 farklı nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

- Yaklaşık 43 milyon liralık dolandırıcılık

Çökertilen organize suç örgütü üyelerinin şimdiye kadar 11 farklı ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini tasarlayarak vatandaşların hesap numaralarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri, bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, geçen yıl da aynı yöntemlerle vatandaşları dolandıran 39 kişilik suç örgütünü çökertmişti.

Dolandırıcıların sürekli taktik geliştirdiğini ve vatandaşın sahte banka linklerine güvenmemesi gerektiğini belirten yetkililer, hiçbir bankanın vatandaştan şifre istemeyeceği uyarısında bulundu.

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illegal çağrı merkezi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla

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