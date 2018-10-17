HABER

Jandarmadan 'drone' destekli trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

Jandarmadan 'drone' destekli trafik denetimi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolu üzerinde oluşturduğu trafik kontrol noktasında drone ile denetim yaptı. Havadan yapılan denetimlerde drone ile hız limitini aştığı, kemer takmadığı ve telefon ile konuştuğu saptanan araçlar durduruldu ve sürücülerine cezai işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, drone destekli uygulamaların süreceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda hassas olmaya çağırdı.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan 'drone' destekli trafik denetimiJandarmadan 'drone' destekli trafik denetimiJandarmadan 'drone' destekli trafik denetimiJandarmadan 'drone' destekli trafik denetimi

PARTNERÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kestiÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kesti
'Hamlet', bale eseri olarak Mersinli sanatseverlerle buluşuyor'Hamlet', bale eseri olarak Mersinli sanatseverlerle buluşuyor
İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.