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Jandarmadan 'drone' destekli trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolu üzerinde oluşturduğu trafik kontrol noktasında drone ile denetim yaptı. Havadan yapılan denetimlerde drone ile hız limitini aştığı, kemer takmadığı ve telefon ile konuştuğu saptanan araçlar durduruldu ve sürücülerine cezai işlem uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, drone destekli uygulamaların süreceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda hassas olmaya çağırdı.

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