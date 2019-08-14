Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bayramda "drone" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi girişinde bulunan Aksu Köprüsü'nde polis trafik görevlilerinin de katıldığı ortak denetimde ekipler, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Sürücüleri kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler, yolculardan İçişleri Bakanlığınca "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermelerini istedi.

Ekipler daha sonra trafikte kural ihlali yaptığı "drone" ile tespit edilen 16 araca işlem yaptı. Yetkililer, trafik denetimlerine devam edileceğini belirtti.

