HABER

Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince bayramda "drone" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi girişinde bulunan Aksu Köprüsü'nde polis trafik görevlilerinin de katıldığı ortak denetimde ekipler, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Sürücüleri kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler, yolculardan İçişleri Bakanlığınca "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermelerini istedi.

Ekipler daha sonra trafikte kural ihlali yaptığı "drone" ile tespit edilen 16 araca işlem yaptı. Yetkililer, trafik denetimlerine devam edileceğini belirtti.

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
1 sanarken 14 mermer ocağı yapılacağını öğrendiler1 sanarken 14 mermer ocağı yapılacağını öğrendiler
Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışmaÜniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim drone Jandarma Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.