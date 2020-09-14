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Jandarmadan droneli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde yaşayan A.Ö’nün (35) Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bursa’da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde yaşayan A.Ö’nün (35) Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, drone ile Hint kenevirinin ekili olduğu bölgeyi kontrol etti. Şüphelinin arazisinde 85 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, zanlının evinde yapılan aramada ise 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatı buldu. Gözaltına alınan A.Ö, sorgulanmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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