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Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonunda drone havadan kontrol sağlarken, bomba ve uyuşturucu köpekleri ise her noktayı didik didik aradı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet, asayiş, narkotik ve terör konularıyla ilgili suçlu ve suç örgütlerinin engellenmesi amacı ile il genelinde huzur ve güven operasyonu düzenlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonunda drone havadan kontrol sağlarken, bomba ve uyuşturucu köpekleri ise her noktayı didik didik aradı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet, asayiş, narkotik ve terör konularıyla ilgili suçlu ve suç örgütlerinin engellenmesi amacı ile il genelinde huzur ve güven operasyonu düzenlendi. 13.00 - 16.00 ile 20.00 - 23.00 saatleri arasında iki aşamalı yapılan operasyon çerçevesinde, Jandarma sorumluluk alanı içerisindeki umuma açık yerler, metruk binalar ve tüm okul çevreleri tek tek denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimde toplamda 184 tim, 697 personelle birlikte drone ise havadan çevreyi denetledi. Bomba arama köpeği Feza ile uyuşturucu bulma köpeği Variste operasyonda görev aldı. 113 noktada, 40 istasyonu, 474 park ve bahçeyi, 651 umuma açık alan kontrol edildi. 12 bin 274 şahıs ve bin 278 noktada Trafik ekipleri 5 bin 113 araç sorguladı. Yapılan faaliyet kapsamında 130 şahsın yakalama kaydı olduğu, tespit edilen 45 şahsa idari işlem ve 4 bin 85 TL idari para cezası kesildi.
Sorgulanan araçlardan 3 tanesinin yakalama kaydı tespit edilirken, 34 araç trafikten men edildi. 70 araca idari işlem uygulanırken, toplamda 31 bin 913 TL para cezası kesildi. Ayrıca bulunan 2 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon

Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon
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