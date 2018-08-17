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JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Kurban bayramı öncesi denetimler yaptı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Kurban bayramı öncesi denetimler yaptı. Yolcu otobüsleri durdurularak sürücüler uyarıldı. Otobüslerde arama yapan jandarma, yolculara da çikolata ikram etti.
Denetimlerde jandarma trafik timleri ve motosikletli asayiş timleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere uykusuz araç kulanmamaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Dedektör köpeklerle durdurulan otobüslerinn bagajlarında arama yapan ekipler vatandaşlara da çikolata ikramında bulundu. Mobil Plaka Takip Sistemi, drone, kimlik kontrolü için takbul cihazı ile karekod cihazı kullanıldı.Trafik dedektifleri projesi kapsamında ise 3-17 yaş arasındaki çocuklara kartlar hediye edildi.

Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Denetimlerin havadan görüntüsü
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Motosikletli asayiş ekipleri
-Araçların durdurulması
-Çikolata ikram edilmesi
-GBT yapılması
-Drone
-Broşür dağıtılması
-Sürücülerin uyarılması
-Genel ve detay görüntüler

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