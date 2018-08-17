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Jandarmadan drone'lu uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki turizm merkezlerinde jandarma ekipleri trafik ve asayiş uygulamalarından havadan görüntü sağlayan 'drone' da kullanmaya başladı.

Jandarmadan drone'lu uygulama

KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki turizm merkezlerinde jandarma ekipleri trafik ve asayiş uygulamalarından havadan görüntü sağlayan 'drone' da kullanmaya başladı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kentin deniz kıyısındaki turizm merkezlerindeki denetimlerini arttırdı. Özellikle Keşan'ın Erikli sahili ve Enez olmak üzere bütün ilçelerdeki trafik ve asayiş uygulamalarında havadan görüntü sağlayan 'drone' kullanılmaya başladı. Şüpheli görülen araçlar drone sayesinde havadan kilometrelerde ileride görülerek araç ve kişiler üzerinde kontroller yapılıyor.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan drone'lu uygulamaJandarmadan drone'lu uygulama

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