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Jandarmadan dronlu trafik ve asayiş denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile trafik ve asayiş denetimi yaptı.Kurban Bayramı’na saatler kala asayiş ve trafik denetimleri hız kazandı.

Jandarmadan dronlu trafik ve asayiş denetimi

Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile trafik ve asayiş denetimi yaptı.
Kurban Bayramı’na saatler kala asayiş ve trafik denetimleri hız kazandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli bir bayram geçirmesi için hareketliliğin arttığı bölgelerde denetim yaptı. Son olarak Eskişehir Seyitgazi karayolu ve Emirler mahallesinde kurulan hayvan pazarında drone ile denetim yapıldı. Çok sayıda araç dronelar ile kontrol edilirken, bazılarına cezai işlemler de uygulandı. Ekipler, denetimlerin yanı sıra kurbanlık alışverişinde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşları bilgilendirerek uyardı.

Jandarmadan dronlu trafik ve asayiş denetimi

Jandarmadan dronlu trafik ve asayiş denetimi

Jandarmadan dronlu trafik ve asayiş denetimi

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