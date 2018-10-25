Jandarmadan düğün sonrası operasyon: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, havaya ateş açıldığı belirtilen düğünün ardından düzenlediği operasyonda, av tüfeği, 3 tabanca, el yapımı kılıç, pala ve muşta ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

​Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde düğünde havaya ateş açıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla köye giden ekipler, düğün sonrası belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, 3 tabanca, el yapımı kılıç, pala ve muşta ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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