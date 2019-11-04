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Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:17 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 40'ı Pakistan, 30'u Bangladeş uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı - Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışını organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 40'ı Pakistan, 30'u Bangladeş uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen göçmenlerin, Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçeceği ihbarını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar ve takip sonucunda şüphelilerin kullandığı minibüsü tespit etti.

Takibe alınan minibüsün sık sık Eyüpsultan ilçesindeki bir adrese gittiği belirlendi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, söz konusu adresin göçmenlerin yurt dışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı "şok evi" olduğunu tespit etti.

Minibüse düzensiz göçmenlerin bindiğini gören jandarma ekipleri, hem minibüse hem de eve eş zanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri ile şüpheliler arasında otoyolda süren kovalamanın ardından düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs durduruldu. Aracın içinde 12 düzensiz göçmen bulundu.

Evde yapılan aramada ise odalara, kanepe altlarına, mutfak dolaplarına ve çatıya saklanmış, 30'u Pakistan, 28'i Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler ile bu kişilerin yurt dışına yasa dışı şekilde çıkmasını organize ettiği iddia edilen, 6 suç örgütü üyesi yakalandı.

Yaşam koşulları kötü evlerde barınmak durumunda bırakılan 40'ı Pakistan, 30'u Bangladeş uyruklu toplam 70 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Bu arada, şüphelilerin üzerinde, para alışverişini not ettikleri 2 defter bulundu. Defterler, zanlıların kazandığı yüksek meblağları da ortaya koydu. Evde yapılan aramalarda bulunan çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol/izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 cep telefonu ile sim kartları, şişme bot ve bu bota ait 2 kürek, şişirme pompası ve zanlıların kullandığı minibüse el konuldu.

Kişi başı ödedikleri 2 bin avro karşılığında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 70 kişi, haklarında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayrıca, 70 düzensiz göçmen ve 6 şüpheliye toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 6 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Göçmen Kaçakçılığı Jandarma operasyon

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