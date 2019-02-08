HABER

Jandarma’dan Eğirdir Gölü’nde denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde jandarma tarafından yapılan denetimde, 100 metre misina balık ağı, 160 adet kerevit sepeti ele geçirildi.

Jandarma’dan Eğirdir Gölü’nde denetim

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde jandarma tarafından yapılan denetimde, 100 metre misina balık ağı, 160 adet kerevit sepeti ele geçirildi. Ruhsatız ve yeterlilik belgesi olmayan teknelere de ceza uyguladı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı görevlileri, Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü’nde denetim yaptı. Bot Timi tarafından gerçekleştirilen denetimde, Eğirdir Sorkuncak köyü açıklarında 7 santimetre aralığı bulunan 100 metre misina balık ağı, Barla köyü açıklarında da 160 adet göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ayrıca Barla köyü açıklarında ruhsatını ibraz edemeyen 1 balıkçı teknesi sahibine 814 lira, Beydere köyü açıklarında ise İç Su Aracı Sürücü Yeterlilik Belgesinin süresi sona eren 1 balıkçı teknesi sahibine 320 lira para cezası uygulandı.

Jandarma’dan Eğirdir Gölü’nde denetim

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
İlaç yazmayan doktoru dövdülerİlaç yazmayan doktoru dövdüler
Kamyonet önce minibüse, ardından istinat duvarına çarptı: 3 yaralıKamyonet önce minibüse, ardından istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.