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Jandarmadan eş zamanlı sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, sahte içki üreterek halkın sağlığını tehdit eden organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, sahte içki üreterek halkın sağlığını tehdit eden organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda litrelerce sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; S.K. liderliğindeki şüpheli şahısların organize bir şekilde sahte içki imal ettiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürecekleri bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği Bağcılar’daki adresler ve nakilde kullanacakları araçlar tek tek tespit edildi.
Sahte içki imal edildiği belirlenen adresleri yakın takibe alan jandarma ekipleri; şüphelilerin sahte içkileri piyasaya sürerek, halkın sağlığını tehdit etmelerine ve haksız kazanç elde etmelerine fırsat vermemek için, takip edilen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş şişe, 12 bin adet çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli kapak, 10 bin TAPDK bandrolü bulundu.
Kaçak içki şişeleme deposu olarak kullanıldığı anlaşılan diğer adreste yapılan aramalarda ise; bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 160 litre sahte viski, 2 bin 250 litre sahte votka ve bin 560 litre sahte etil alkol olmak üzere toplamda 7 bin 220 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ile imalatta kullanılan üretim tankerleri ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurlarının tamamına el konulurken, aralarında örgüt yöneticisi S.K. ile örgüt üyeleri A.A., M.B., M.D., O.Ç. ve R.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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