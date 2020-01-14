HABER
  4. Jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi

Jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı karayolundaki uygulama noktalarında ‘Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi’ gerçekleştirildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı karayolundaki uygulama noktalarında ‘Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi’ gerçekleştirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timi tarafından, olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sırasında havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde 553 araç denetlendi; 15 araca 3 bin 867 TL idari para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edilirken, araması olan 1 kişi ise yakalandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...
Başkan Taban’dan mahalleyi temizleyen gönüllü vatandaşa ziyaretBaşkan Taban’dan mahalleyi temizleyen gönüllü vatandaşa ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan Maden'le ilgili Ankara Valisi Şahin'den yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.