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Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bir kilo uyuşturucuyu ise narkotik köpeği ’Volta’ buldu.
Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri ilçeye bağlı Torunlu Mahallesi’ndeki İ.G.’ye (62) ait ikametin bitişiğindeki alana operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden narkotik köpeği ’Volta’ ile yapılan aramada, jandarma ekipleri 1 kilo kubar esrar ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ele geçirdi. Uyuşturucuyu ise saklandığı gizli bölmeden ’Volta’ isimli narkotik köpeği buldu.
Olayla ilgili İ.G. gözaltına alındı.

Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

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