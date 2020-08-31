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Jandarmadan FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ’den aranan ve 3 yıldır sahte kimlikle kaçak olarak yaşadığı tespit edilen eski öğretmen yakalandı.Samsun İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube, İstihbarat Şube ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 2017 yılından bu yana FETÖ/PDY terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan aranan E.C.

Jandarmadan FETÖ operasyonu

Samsun’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ’den aranan ve 3 yıldır sahte kimlikle kaçak olarak yaşadığı tespit edilen eski öğretmen yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube, İstihbarat Şube ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 2017 yılından bu yana FETÖ/PDY terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan aranan E.C. isimli şahsın Salıpazarı ilçesi Gökçebaşı Mahallesi’ndeki annesinin evinde olduğu tespit edildi. Yapılan müşterek operasyonla zanlı sahte kimlikle yakalandı.
Ankara’da öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edildiği ve 3 yıldır sahte kimlikle kaçak olarak yaşadığı tespit edilen E.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Jandarmadan FETÖ operasyonu

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