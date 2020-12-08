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Jandarmadan FETÖ operasyonu

08.12.2020 11:35 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil oldukları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu, Fetullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil 17 şüpheli tespit edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil oldukları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu, Fetullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil 17 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Malatya’da saat 07.00’dan itibaren eş zamanlı düzenlenen operasyonda tespit edilen isimlerden gözaltılar yapıldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği öğrenildi.

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