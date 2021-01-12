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  4. Jandarma’dan FETÖ/PDY operasyonu: 32 gözaltı

Jandarma’dan FETÖ/PDY operasyonu: 32 gözaltı

12.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken 32 şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ınca FETÖ/PDY’nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen ankesör soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, örgütün sözde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA) personeli, kapatılan askeri okul öğrencileri ve Mahrem İmamlara yönelik olarak 51 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Erzurum, Şanlıurfa, Samsun, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Şırnak, Adana, Isparta, Sakarya, Amasya ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında bir binbaşı ve bir yüzbaşının da bulunduğu 32 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin Jandarma’daki sorgulamalarının devam ettiği hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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