Jandarmadan fuhuş operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apart otele yılbaşı gecesi düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadınla fuhuş yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Otel sahibi C.G., ‘fuhuşa yer temin etmek’ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi Side Mahallesi’nde bulunan bir apart otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 3 kişi, 3 ayrı odada Kırgızistan uyruklu 3 kadınla fuhuş yaparken suçüstü yakalandı. Alınan ifadeler doğrultusunda apart otel sahibi C.G. suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli C.G. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘fuhuşa yer temin etmek’ suçundan tutuklandı.

Öte yandan, aynı gece devriye gezen jandarma ekipleri Side’de bir otomobilin içerisinde 2 kişiyle fuhuş pazarlığı yaptığı iddiasıyla Kırgızistan uyruklu 2 kadını da gözaltına aldı. Kırgızistan uyruklu 5 kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.