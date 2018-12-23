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JANDARMADAN FUHUŞ OPERASYONU: 20'Sİ KADIN 24 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri İlçesinde bulunan 2 otel ve bir kafe-bar’a eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

Haber: Erhan TEKTEN/Kamera: İSTANBUL,(DHA)
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri İlçesinde bulunan 2 otel ve bir kafe-bar’a eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 20 yabancı uyruklu kadın, işletme sahipleri ve işletme müdürleri gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi.
Silivri'de bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların kanunlara aykırı olarak konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, söz konusu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde etti. Jandarma Komutanlığından çok sayıda personelin katılımıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3'ÜNÜN HIV VİRÜSÜ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ
Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalanmış, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı dilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

OTEL MÜDÜRÜ ARANIYORMUŞ
Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen işletmeler idari işlem kapatıldı. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Operasyonun görüntüleri
-Ekiplerin baskınları
-Kadınların gözaltına alınması
-Jandarma ekiplerinin mekanlarda arama yapması
-Kadınların jandarma karakolundan çıkarılması
-Genel ve detaylar

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