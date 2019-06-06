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Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Bartın tatil şehri İnkumu mevkiinde, İl jandarma komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı.

Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi

Bartın tatil şehri İnkumu mevkiinde, İl jandarma komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı. Ekipler kurallara uymayan kişilere ceza yağdırdı.
Jandarma trafik ekipleri alkollü ve sürücü belgesi olmayan 8 kişiye toplam 13 bin TL ceza kesti. Bartın’da Jandarma ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle güvenlik tedbirlerini ve denetimleri arttırdı. Denetimde ekipler vatandaşları bayramda kazalara karşı uyararak kuralları hatırlattı. İçişleri bakanlığı tarafından verilen "Sürücü Seyahat Karnesi"nin de dağıtıldığı denetimlerde ekipler ayrıca araçlarda bulunan çocuklara özel broşür verdi. Ekipler denetimde sürücülere, yayalara öncelik tanınması, emniyet kemerinin mutlaka takılması, trafik ışıklarına uyulması, cep telefonu kullanılmaması ve hız kurallarına uyulması gibi hatırlatmalar yaptı
Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan İnkumu tatil beldesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde izinsiz bir şekilde gelen 27 Suriyeli göçmene işlem yapıldı. Seyahat belgesi olmadan izinsiz bir şekilde İnkumu’na gelen 27 Suriyeliye Bartın’ı terk etmeleri için tebligat yapıldı.
Araç içinde Suriyeli getiren bir kişiye bin 415 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Çevreye rahatsızlık veren 4 alkollü şahsa kişi başı 153 TL ceza kesildi. Alkollü araç kullanan 3 sürücüye 3 bin altı lira ceza kesilirken alkolmetreye üflemeyi reddeden bir kişiye de 2 bin 869 TL ceza kesildi.
Kontrollerde sürücü belgesi olmayan iki kişiye kişi başı 2 bin 18 TL, araç kullandıran ruhsat sahibine de 2 bin 18 TL ceza kesilirken 2 yakalaması olan araca işlem yapıldı.

Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi

Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi

Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi

Jandarmadan gece gündüz bayram denetimi

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