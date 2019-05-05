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Jandarmadan gölette dip temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

Yozgat'ta jandarma ekipleri, "temiz toplum temiz çevre" sloganıyla Topçu Göleti'nde dip ve çevre temizliği yaptı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, Topçu Göleti'nde dip ve çevre temizliği gerçekleştirdi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla "temiz toplum temiz çevre" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Akın ve Tarım Orman Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Seyfali Ağtepe, dalgıç kıyafetiyle Topçu Göleti'ne daldı.

Gölette dip temizliği yapan Akın ve Ağtepe, çaydanlık, şişe, poşet içinde çöp ve balık ağları çıkardı. Jandarma personeli de gölet çevresindeki çöpleri topladı.

Ekipler, botla, gölet çevresinde kaçak avcılık yapılıp yapılmadığını da kontrol etti.

Bölgeye pikniğe gelen vatandaşlardan Ergün Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat'ın en güzel yerlerinden birisi. Vatandaşlarımızın burayı temiz tutmasını istiyoruz. Jandarma ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Tercan Kapusuz ise "Hem temizlik yaptılar hem de bize huzur verdiler. Piknik yapıyoruz, buranın temiz kalması gerekir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre temizliği Jandarma Topçu Göleti Yozgat

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