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Jandarmadan 'güven masası' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 'güven masası' uygulaması başlattı.

Jandarmadan 'güven masası' uygulaması

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 'güven masası' uygulaması başlattı. Jandarma karakollarına gelen vatandaşlar önce güven masalarında karşılanıyor, burada sorunları ve talepleri dinledikten sonra da ilgili birimlere yönlendiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan polis merkezi amirliklerinde 'güven masası' uygulaması bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilmişti. Uygulama ile polis merkezi amirliklerine gelen vatandaşlar, ilk önce bu masalarda karşılanıyor, talepleri dinleniyor ve ilgili birimlere yönlendiriliyordu. 81 ilde emniyet amirliklerinde hayata geçirilen bu uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine bakanlık benzer uygulamayı Jandarma Genel Komutanlığı'nda da başlattı.
75 KARAKOLDA BAŞLADI
Bugüne kadar 75 jandarma karakol komutanlığında güven masası kurulurken, 75 karakolda kurulması için de çalışma başlatıldı. Güven masalarında vatandaşlar, güler yüzle ve güven verici bir şekilde karşılanıyor. Vatandaşların talepleri etkin ve hızlı bir şekilde alınarak, işlemleri süratle tamamlanıyor. Güven masalarında genelde kadın astsubaylar görev yapıyor. Kadın astsubayların olmadığı yerlerde ise erkek personellere görev veriliyor.
7 GÜN 24 SAAT
Güven masalarında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor. Şikayet, talep ve beklentiler dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler karakoldaki ilgili birime/personele yönlendiriliyor. Jandarmanın görev alanına girmeyen diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş/işlemlere ilişkin, usulüne uygun yasal mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirme yapılarak yol gösteriliyor.
Ayrıca her başvuru 'Güven Masası Kayıt Defteri'ne kayıt edilerek, bilgisayar ortamına aktarılıyor. Güven masasında personelin uyması gereken davranış kurallarının yer aldığı ilkeler vatandaşların görebileceği yerlere asılıyor.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan 'güven masası' uygulaması

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