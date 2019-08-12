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Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 21:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı tatili boyunca, yerden ve helikopterle havadan denetimler yapılıyor.

Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurban bayram tatili boyunca sorumluluk alanındaki 120 noktada, Jandarma su altı arama kurtarma timleri, Jandarma asayiş timleri, yaya jandarma devriyeleri, motosikletli asayiş timlerinden oluşan 4 bin 984 personelle denetimlerde bulunuyor. Jandarma helikopterinin de katıldığı denetimlerde, piknik alanları ve ormanlık alanlar orman yangınlarına karşı havadan gözetleniyor. Helikopterdeki ekipler, şüpheli durumları yerdeki asayiş birimlerine bildiriyor. Jandarma ekipleri, Şile Sahilköy Plajı'nda İstanbul'un kuzey sahillerinde sıkça görülen “Çeken Akıntı" olarak da adlandırılan RİP akıntılarına bağlı boğulma olaylarının yaşanmaması için vatandaşları bilgilendirip uyarıyor. Burada helikopterle yapılan kontrollerde, karadan görülemeyen RİP akıntıları yukarıdan tespit edilerek, yerdeki ekiplerce vatandaşların denize girişleri engelleniyor. Jandarma ekipleri, plaj ve piknik alanlarından dönen vatandaşların yol güzergâhları üzerinde trafik ve asayiş denetimleri de yapıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin plakaları havadan tespit edilerek, yasal işlem yapması için Jandarmanın trafik ekiplerine bildiriliyor.

Denize girmek için Şile'ye gelen Hakan Celepgil, "Çok iyi bir uygulama yapıyorlar. Bilinçlendiriyorlar. Tehlikelerinden bahsediyorlar. Ona göre önlem alıyorlar. İyi bir şey. Özellikle böyle dalgalı olan zamanlarda, akıntılı olan dönemlerde uzak durmak en mantıklısı çünkü ufak çocuklarımız var. Tehlikeli olmasından dolayı uzak durmak daha mantıklı." dedi.

ÇEKEN AKINTI

Çeken akıntılar, deniz dip yapısının kum tepeciği-yarık-kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Bu akıntılar, rüzgârlı havalarda kum tepelerinde kırılan dalgaların çukurluk bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşur. (DHA)

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Jandarmadan havadan ve yerden bayram denetimiJandarmadan havadan ve yerden bayram denetimi
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Anahtar Kelimeler:
istanbul kurban bayramı Jandarma

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