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  4. Jandarmadan hayat kurtaran müdahale

Jandarmadan hayat kurtaran müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kadının “Yardım edin” çığlığına koşan jandarma ekipleri, havale geçiren ve baygın halde olan 2 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştirdi.Samsun Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bulunan 5.

Samsun’da bir kadının “Yardım edin” çığlığına koşan jandarma ekipleri, havale geçiren ve baygın halde olan 2 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştirdi.
Samsun Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bulunan 5. Jandarma Trafik ve Motorlu Trafik Tim Komutanlığı personelleri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Köksal Atalay, Uzman Jandarma VI. Kad. Çavuş Hakan Çağlar ve Jandarma Uzman Çavuş Ümit Azizoğlu, 13 Ocak Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında trafik uygulamasından Ayvacık’a dönüş esnasında İlçe Devlet Hastanesinin 300 metre yanından geçerken Özge Öztürk isimli kadının "Yardım edin, oğlum ölüyor" çığlığını duyarak, kadının yanına koştu. Trafik tim personeli, annesinin kucağında hareketsiz duran Göktuğ Aras Öztürk’ü (2) annesinin elinden alarak araç ile uzun mesafeli dönüş yapacağı ve zaman kaybı olacağını düşünerek kucağında götürdüler. Jandarma ekipleri bilinci kapalı olan çocuğu, Ayvacık Devlet Hastanesine koşarak yetiştirdi. Ekipler, 41 derece ateşte havale geçiren bebeğin acilde ilk yardımının yapılmasını sağladılar.
Yapılan tedavinin ardından servise alınan bebeği ziyaret eden jandarma ekipleri, jandarma arabası hediye ettiler. Hastanede tedavisi devam eden bebek Göktuğ Aras Öztürk, kendisine hediye edilen jandarma yazılı oyuncak arabalarla oynayarak iyileşmeyi bekliyor. Anne Özge Öztürk ise çocuğunu hastaneye yetiştiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

“Jandarma sesimi duydu, çocuğumu alıp hastaneye koştu”
Anne Özge Öztürk, “Çocuğumu rahatsızlandığı için hastaneye getirmiştim. Sıra aldım. Sıra çok olunca çocuğun karnını doyurmak için hastanenin dışına çıktım. Orada çocuğum birden titremeye başladı ve kötü oldu. Öyle onunca ben de korkuyla çocuğu alıp, tekrar hastaneye getirmek istedim. Bacaklarım titremeye başladı. ‘Yardım edin’ diye bağırınca jandarma arkadaşlar sesimi duyup yardıma koştular. Çocuğumu kucağına alıp acile götürdüler. Çocuğun öksürüğü ve biraz da ateşi vardı. Burada ateşini 39,5 olarak ölçmüşlerdi. Jandarma arkadaşlar acile götürdüklerinde kaç dereceye çıktığını bilmiyorum, içeri almadılar. Jandarma arkadaşların yaptığı iyilikleri hiçbir şekilde unutmayacağım. Allah onlardan razı olsun. Onlara minnettarım” dedi.
Hastanede tedavisi devam eden bebek Göktuğ Aras Öztürk, iyileşmeyi bekliyor.

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