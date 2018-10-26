Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptı. Helikopterle trafik ihlali yaptığı tespit edilen araçların sürücülerine, karadan jandarma ekipleri tarafından ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Honaz-Denizli Karayolu'nun Karakurt Mevkisi'nde helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptı. Karayolunda hatalı solama, yakın takip gibi kural ihlali yapan araçlar, havadan helikopterle tespit edildi. Karayolunda uygulama yapan jandarma ekiplerine, kural ihlali yapan araçlar helikopterden telsizle bildirildi. Kontrol noktasındaki jandarma ekipleri, araçları durdurup, ceza yazdı. Ayrıca şüpheli görülen araçlarda da jandarmanın narkotik köpekleri 'Evlat' ve 'Bekar' uyuşturucu aradı. İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, denetimleri yerinde denetleyerek görevlilerden bilgi aldı. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında da bulundu. Denetimler esnasında ekipler, durdurularak aramaları yapılan araların sürücü ve yolcularına kurabiye ikramında bulundu.

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