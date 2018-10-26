Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, kent genelinde helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisindeki Denizli-Honaz karayolunda helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen kontrol noktasında durdurulan araçlar jandarma arama köpekleri "Evlat" ve "Bekar" yardımıyla arandı.

Uygulama noktasında güvenlik güçleri tarafından 180 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 25 sürücüye cezai işlem uygulandı, toplam 2 bin 684 lira para cezası kesildi, 9 araç ise trafikten men edildi.

- Jandarmadan sürücülere ikram

Sürücülere emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında bulunan ekipler, denetimler sırasında durdurarak arama yaptıkları araçların sürücü ve yolcularına ikramda bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz de uygulamayı yerinde denetleyerek görevlilerden bilgi aldı.

